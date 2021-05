Oumar Sow ministre conseiller éclate certains responsables: ” Naniou bayi di politique bi te liguey…”

Venu prêter main forte à son ami Djibril Diaw, coordonnateur du parti PLD And Suxali à Yeumbeul à l’occasion d’un conférence religieuse offerte à la population Yeumbeuloise ce dimanche, le ministre conseiller Oumar Sow a tenu une déclaration de rappel à l’ordre à certains de ces compatriotes. En effet, après avoir lister les nombreuses réalisations du président Macky dans la banlieue surtout dans le domaine de la lutte contre les inondations et la sécurité, le ministre conseiller n’a pas manqué de donner des leçons de morale. ” Certains responsables doivent arrêter de s’approprier les réalisations du chef de l’Etat pour en faire de la politique. Ils doivent aller sur le terrain et renforcer leur base politique” clame le ministre conseiller Oumar Sow.