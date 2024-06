Paiement d’impôts à Touba: Serigne Bassirou Abdou Khadre appel les disciples à se conformer

Partager Facebook

Bassirou Abdou Khadre marque une attention particulière sera portée aux huiliers de Touba. Toutes les usines fermées dans le pays seront recouverte à commencer par les huiliers de Touba qui jouent un grand rôle dans la transformation de l’arachide et dans la production de l’aliment de bétail. »

Ce dernier a fait savoir que les responsables des camions benne ont effectué une visite vendredi dernier dans la ville sainte pour se plaindre de la cherté des taxes municipales tout en permettant qu’ils se sont engagés à s’acquitter de tous ce qu’ils doivent payer à la municipalité pour exécuter la recommandation du khalife.

A l’occasion, le porte Parole a profité de l’occasion pour expliquer la différence entre l’impôt et le hadya ». Pour Serigne Bassirou Mbacké Abdou Khadre, le paiement des impôts est une obligation pour tout citoyen. » Sans le paiement des impôts, l’État ne pourra pas fonctionner normalement. Les habitants doivent payer des taxes municipales à Touba a fait savoir Serigne Bassirou Abdou Khadre. Tout citoyen doit s’acquitter au paiement pour participer au développement de sa nation », recommande Serigne Bassirou Mbacké Abdou Khadre.

Sur ce le ministre de l’industrie et du commerce a annoncé l’implantation de huit (08) zones industrielles au Sénégal. Selon Serigne Guèye Diop, un fonds pour l’industrie et un fonds pour le commerce vont être mis en place par le gouvernement et une attention particulière sera portée aux huiliers de Touba. Toutes les usines fermées dans le pays seront ouvertes à commencer par les huiliers de Touba.

Serigne Bassirou Mbacké Abdou Khadr s’exprimait hier samedi devant Serigne Guèye Diop ministre de l’industrie et du commerce lors de l’inauguration du centre commercial lekku-fi Ndiouga Kébé sis à Touba.