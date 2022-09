Paiement mobile : Birane NDOUR lance « FLASH »

L’entrepreneur, M. Birane NDOUR, a lancé, ce 29 septembre 2022, son application de Mobile Money dénommée FLASH. Ce, après avoir conçu et développé un écosystème constitué de plusieurs produits et services innovants et éprouvés dans différents domaines : Monnaie électronique, Streaming de films et séries ; Streaming de musiques ; Pay-Per-View ; Challenge de quiz musical ; Planification de journée ; la Fintech « New Africa Technology », etc. Dans un communiqué, il est indiqué qu’avec un bon maillage du territoire national, FLASH® démarre officiellement ses activités avant la fin de l’année 2022 et sera accessible dans les 14 régions et 46 départements du Sénégal.

Articles similaires