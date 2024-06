Paix et Sécurité Maritime: Le Centre International Kofi Annan lance un nouveau programme « KAIPTC »

Partager Facebook

Conscient de son engagement fondamental en faveur du bien-être et de tout engagement actif des individus, en particulier des femmes, au sein des communautés maritimes. Ce projet quinquennal intitulé “Réponses intégrées aux menaces pour la sécurité et la sûreté dans le domaine maritime du golfe de Guinée en Afrique de l’Ouest et en Afrique centrale (2022-2026)”, est mis en œuvre sur la base de trois approches clés, à savoir la recherche, le dialogue et le renforcement des capacités. Le projet vise principalement à promouvoir un domaine de sûreté maritime plus sûr dans le golfe de Guinée. Entre autres résultats de recherche, des produits de connaissance mettant en exergue les principales questions de sûreté maritime sont élaborés dans le but de sensibiliser les acteurs concernés sur le plan politique, technique et opérationnel. Dans l’ensemble, le projet vise à enrichir les approches régionales de sûreté maritime dans le golfe de Guinée en proposant des réponses collectives renforcées face aux menaces communes.

Ce projet “KAIPTC” est entièrement dévoué à résoudre et corriger toute violation potentielle de ces principes en prenant des mesures strictes à l’encontre de ceux qui adoptent de tels comportements, en veillant à ce que l’égalité des genres demeure essentielle. En adhérant fermement à ces principes, le KAIPTC s’efforce de promouvoir un climat de confiance, de respect et de collaboration, défendant les objectifs fondamentaux d’égalité des genres, de paix et de sécurité dans le domaine maritime.

Politique générale sur les femmes œuvrant dans le domaine de la sûreté maritime

Le KAIPTC est conscient de son engagement fondamental en faveur du bien-être et de tout engagement actif des individus, en particulier des femmes, au sein des communautés maritimes. Ce rôle revêt un caractère prioritaire par rapport aux considérations liées aux programmes, aux opérations, aux actifs et à l’impact sur la réputation. Le KAIPTC insiste également sur son devoir d’établir un environnement sûr et protecteur, assurant la participation active, la protection et la prévention de toute forme de violence à l’égard des femmes dans l’exercice de leurs fonctions et responsabilités dans le domaine maritime.

Le processus de suivi et de signalement relatif au code de pratiques sur les FPS a été conçu pour assurer une supervision et une responsabilité globales. Le DMSP fera un bilan de la mise en œuvre, conformément au plan d’assurance et de vérification interne du KAIPTC, dans le respect des protocoles de gestion convenus. En cas de préoccupations ou de demandes de renseignements sur les activités régies par le présent code de pratiques, il est recommandé aux personnes concernées de suivre les procédures établies. Elles peuvent notamment informer rapidement leur superviseur, leur directeur, leur doyen ou l’autorité compétente.

Par ailleurs, si la situation l’exige, ces préoccupations peuvent être relevées conformément à la politique de dénonciation, qui offre un moyen confidentiel et responsable de soulever et d’aborder des questions sensibles. Cette double approche met en relief l’importance d’une communication transparente. Grâce à elle, des problèmes potentiels sont rapidement identifiés, évalués et traités, ce qui favorise un environnement de confiance, d’intégrité et d’équité.

Le KAIPTC s’engage fermement à honorer les principes de l’agenda FPS en mettant l’accent sur la participation, la protection, la prévention, l’assistance et le relèvement. Sur la base de ces piliers, le KAIPTC le KAIPTC met en œuvre une politique de tolérance zéro à l’égard du harcèlement et de la victimisation. Nous nous engageons fermement à instaurer un environnement propice au bien-être de tous les individus et à encourager activement leur participation significative, indépendamment de leur sexe, de leurs origines ou de leur identité.

Pour renforcer cet engagement, le KAIPTC prendra toutes les mesures appropriées pour protéger ceux qui courageusement soulèvent des préoccupations légitimes. Nous reconnaissons que la sécurité et la sûreté favorisent l’inclusion, le dialogue et le progrès. Toute tentative visant à entraver, décourager ou intimider les individus afin de les dissuader d’exprimer leurs préoccupations sera considérée comme une violation de notre Code de Pratiques.