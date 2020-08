PANNE DE L’APPAREIL DE LA RADIOTHERAPIE- La JDS exige la démission du Gouvernement

La Jeunesse pour la démocratie et le socialisme (JDS) impute la panne de l’appareil de radiothérapie de l’hôpital Aristide Le Dantec à Macky et son régime. D’où exige-t-elle la démission du gouvernement

La polémique enfle sur la panne de l’appareil de radiothérapie. La JDS rejette la faute sur le régime de Macky qu’elle accuse de ne pas avoir une politique sanitaire cohérente, et pour cause. ‘’Il est du ressort des autorités sanitaires d’anticiper, car « gouverner, c’est prévoir », commentent ces jeunes socialistes. Qui soutiennent que les acteurs du système sanitaire devraient prendre des mesures de prévention contre la longue panne de ce prestigieux et unique appareil. ‘’Avec la panne de cet appareil et le système d’évacuation proposé par le ministère de la Santé, le Sénégal montre qu’il méprise ses malades’’, s’offusque la JDS. Toujours est-il que selon Babacar Diop et Cie, « le gouvernement vient de démontrer son incapacité et son incompétence à régler les problèmes les plus primaires des populations. Sous ce rapport, la JDS exige la démission du gouvernement. Car ‘’il n’a plus la légitimité de nous gouverner’’. Un pays qui méprise ses malades est un pays malade’’, argumente-t-elle. Face à l’incurie des nouveaux dirigeants, la JDS appelle l’opposition à l’unité autour d’un projet alternatif afin d’imposer une cohabitation à Macky Sall dès le mois de juillet prochain. Les conditions d’une victoire sont réunies !

M BA