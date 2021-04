Papa Amadou Sarr de la Der accuse et faits de graves révélations sur les financements

Hué lors de l’assemblée générale des maires du Sénégal, le délégué général à l’entreprenariat rapide des femmes et des jeunes dit qu’il n’était pas surpris. Au contraire, Papa Amadou Sarr assure qu’en entrant dans la salle, il savait déjà ce qui allait se passer car des gens auraient été payés pour cela. C’est en tout cas ce qu’il a soutenu lors du Jury du dimanche sur Iradio. L’homme a également fait des révélations sur des personnes qui aurait reçues des financements de la Der.

« Je n’en veux pas aux maires. Je suis entré dans la salle avec la conviction que j’allais être hué. J’ai été averti », a-t-il dit avant d’accuser : « On a payé des gens pour cela. J’ai la preuve mais aussi le montant d’1,5 million qui a été donné à des personnes pour m’humilier ».

Pape Amadou Sarr d’ajouter : « Ce n’était pas la première fois et ce sont des pratiques que je dénonce. Mais, je suis républicain. Je crois aux valeurs de la République. Demain, si je quitte la Der, la personne qui prendra ma place, ne pourra pas faire mieux que ce que j’ai fait avec les mêmes ressources dont je dispose ». En tout pour ce qui concerne les financements, le directeur de la Der informe qu’il est une fois parti rencontrer le chef de l’Etat sur les critères de financement de la DER ” il m’a dit Pape Amadou, il y a pas de critère, financez les projets des jeunes. C’est en ce sens que financé des jeunes détenteurs de projets fiables. Et, j’ai eu a financer des jeunes de Y en a mare, du Pasteur et du Pasteur à Bignona », à révélé le délégué général à la DER.

Il poursuit: « des jeunes de l’Apr, de Benno Bokk Yaakar sont venus me voir pour des financements avec des cartons de membres, je les avais dis d’aller voir ailleurs. Donc, tous ceux qui disent que nous ne faisons que financer les jeunes du parti au pouvoir n’ont pas raison ».

M. Sarr est largement revenu sur la problématique de l’emploi des jeunes qui lui a valu une salve de critiques ces derniers jours. Avec des chiffres à l’appui, il a démontré comment l’organe qu’il dirige depuis 3 ans a impacté positivement la vie de nombreux jeunes sénégalais. « Au 31 décembre 2020, nous avons investi 60 milliards de FCFA. Actuellement, nous devons être autour de 65 à 70 milliards. Nous avons impacté la vie d’entrepreneurs, hommes et femmes, pour 106 000 personnes, directement. Nous avons créé au moins 70 mille emplois de façon indirecte, parce que, nous avons financé des entreprises qui ont eu à créer des emplois. Selon une récente étude que nous a fait le bureau Prospective économique, nous avons impactés positivement la vie de beaucoup d’entrepreneurs en créant des emplois sur l’ensemble du territoire national sans aucune distinction », a-t-il fait savoir.