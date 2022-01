Papa Diop « drague » les handicapés de la Médina

Le leader de la Convergence Démocratique et Libérale (CDL/Bokk Gis Gis) a effectué une descente, ce lundi, dans la Commune de Médina(Dakar). Pape Diop a commencé par rencontrer l’Association des Handicapés de cette localité dont Bamba Fall est le Maire. Après une longue séance de discussions avec les membres de la structure, l’ancien édile de la capitale sénégalaise est longuement revenu sur son offre politique. Il dit qu’il accordera une importance particulière à cette catégorie sociale comme il a eu à le faire, d’ailleurs, lors de son premier magistère à la Mairie de la Ville de Dakar: »Au cœur de mon programme, vous occupez une place de choix. Ceux qui me connaissent savent bien que du temps où j’étais aux affaires municipales, j’accordais des facilités aux Handicapés pour qu’ils vivent décemment et dans la plus grande dignité. Des marchés comme l’octroi de matériels de nettoiement étaient octroyés à eux, histoire de les soutenir . Je vais en faire plus avec l’ouverture d’une ligne de crédit en votre faveur. Vous le méritez amplement », a-t-il promis avant de suivre ses visites de proximité dans ce quartier historique et mythique de la Médina.

