Pape Alé en prison : Amnesty et Alioune Tine portent le combat

Les organisations de défense des droits se mobilisent pour la libération de notre confrère Pape Alé Niang dans les meilleurs délais. Le directeur exécutif de la section sénégalaise d’Amnesty International rappelle d’emblée que la prison est dégradante pour les criminels, mais pas pour ceux qui luttent pour la démocratie, la justice, la liberté. Il promet de se battre pour que le journaliste soit libre ainsi que tous les activistes embastillés depuis des mois dans les prisons sénégalaises. Amnesty se battra, dit-il, pour protéger les droits et libertés en péril au Sénégal.

Alioune Tine n’est pas en reste. Pour le président d’Afrikajom center, le fait de placer Pape Alé Niang sous mandat de dépôt est une grave erreur et un recul démocratique. Il invite le pouvoir en place à faire attention à l’accumulation des fronts et des tensions, aux colères, ressentiments et indignations qui fermentent, fermentent et fermentent. L’ancien coordonnateur du M23 demande au Président Macky Sall de lever le pied. Comme la répétition est pédagogique, dit-il, surtout quand on a des politiques trop suffisants, il faut marteler.