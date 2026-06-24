Pape Malick Ndour libre mais maintenu sous bracelet électronique

L’ancien ministre de la Jeunesse, Pape Malick Ndour, a obtenu sa remise en liberté provisoire après plus d’un mois de détention, marquant un tournant dans l’affaire Prodac.

L’ancien ministre de la Jeunesse, Pape Malick Ndour, a été remis en liberté provisoire ce mercredi 24 juin, à la suite d’une décision rendue par la Chambre d’accusation financière du Pool judiciaire financier (PJF).

Selon son avocat, Me Baboucar Cissé, la juridiction a accédé à la requête introduite par la défense de l’ancien coordonnateur du Programme des domaines agricoles communautaires (Prodac), mettant ainsi fin à plus d’un mois de détention à la maison d’arrêt et de correction de Rebeuss.

Cette remise en liberté reste néanmoins encadrée par une mesure de contrôle judiciaire, notamment le port du bracelet électronique. Une contrainte déjà appliquée à l’intéressé lors d’une précédente étape de la procédure, avant d’être levée au moment de son incarcération.

Cette décision intervient dans le prolongement d’un long contentieux judiciaire autour de l’affaire Prodac. Pape Malick Ndour a été inculpé en novembre 2025 pour association de malfaiteurs, détournement de deniers publics et blanchiment de capitaux. Les faits présumés sont liés à des irrégularités financières estimées à 2,7 milliards de francs CFA.

Dans le cadre de l’instruction, le juge du Pool judiciaire financier avait initialement accordé une liberté provisoire sous surveillance électronique, une décision contestée par le parquet financier, qui réclamait un mandat de dépôt. La Chambre d’accusation avait ensuite infirmé cette ordonnance, entraînant la mise sous mandat de dépôt de l’ancien ministre.

Saisie par la suite, la Cour suprême avait validé cette orientation le 28 avril dernier, ouvrant la voie à l’arrestation de Pape Malick Ndour, intervenue le 15 mai à son domicile. Sa nouvelle remise en liberté s’inscrit ainsi dans une procédure judiciaire encore en cours.