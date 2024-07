Parlement de la CEDEAO: Seydi Gassama soutient Guy Marius Sagna

Partager Facebook

Seydi Gassama, secrétaire exécutif de la branche d’Amnesty international au Sénégal, a exprimé son soutien au député Guy Marius Sagna, actuellement en session au Parlement de la Cedeao. Dans un message publié lundi sur son compte X, S. Gassama a souligné l’importance du rôle des parlementaires de la Cedeao. Selon lui, « les députés du parlement de la Cedeao ne sont pas des diplomates. Ils représentent les peuples de la Cedeao et doivent dire les maux de la communauté et de ses États membres avec leurs mots ».

Pendant la récente session du Parlement de la Cedeao, Guy Marius Sagna a exprimé des critiques sévères envers les dirigeants africains pour leur supposé rôle dans l’appauvrissement de l’Afrique. Une intervention qui a donné lieu à une vive altercation entre le député sénégalais Guy Marius Sagna et la députée ivoirienne Adjaratou Traoré. ‘’Ce sont nos chefs d’État qui ont appauvri le continent africain’’ dit par Guy Marius Sagna, a suscité une vague de réaction dans l’assemblée, notamment de la part de deux femmes qui sont membres de la présidence de la CEDEAO. La Présidente de l’Assemblée de la CEDEAO a même retiré la parole au député sénégalais Guy Sagna.

‘’Les députés du parlement de la CEDEAO ne sont pas des diplomates. Ils représentent les peuples de la CEDEAO et doivent dire les maux de la communauté et de ses États membres avec leurs mots. Soutien et solidarité avec Honorable Guy Marius Sagna’’, a déclaré Seydi Gassama ce lundi sur X. Son franc-parler et son engagement en faveur de la démocratie et des droits humains ont attiré à la fois des soutiens et des critiques.

Le soutien du secrétaire exécutif de la branche d’Amnesty International au Sénégal intervient dans un contexte où Guy Marius Sagna s’est distingué par ses prises de position courageuses au sein du Parlement de la CEDEAO, souvent critiquant ouvertement les manquements des gouvernements de la région. Son franc-parler et son engagement en faveur de la démocratie et des droits humains ont attiré à la fois des soutiens et des critiques.

Les propos de Seydi Gassama rappellent que les parlementaires de la CEDEAO ont pour mission de défendre les intérêts et les droits des peuples qu’ils représentent, et non de se comporter comme des diplomates.

MADA NDIAYE