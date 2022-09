Parti Démocratique Sénégal (PDS): Le secrétariat annonce la date du congrès

Le parti Démocratique Sénégalais va dans les jours à venir élire un nouveau secrétaire général. Dans un circulaire No 10/PDS/SGN/2022, l’actuel secrétaire général national Me Abdoulaye Wade remobilise ses bases pour l’élections présidentielle de 2024.

Cette note informe les militants et sympathisants de la vente des cartes de membre et du renouvellement des structures du Parti Démocratique Sénégalais (PDS). Le parti de Me Abdoulaye Wade s’est engagé dans la préparations du congrès d’investiture du secrétaire général national.

Ce samedi, le président de la commission nationale Saliou DIENG a rencontré les superviseurs de toutes les fédérations à la permanence national Oumar Lamine Badji. Après le Gamou, les commissaires politiques seront déployés sur toute l’étendue du territoire pour la vente des cartes de membre.