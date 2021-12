Passeports diplo’: Les 2 gendarmes auditionnés libérés

Deux gendarmes ont été entendus hier par la Dic dans l’affaire du trafic des passeports diplomatiques. Ils ont été libérés sur convocation. Ils doivent en principe repasser à la Dic aujourd’hui. Les trois civils arrêtés ont bénéficié hier d’un retour de parquet.

Le scandale de trafic de passeports diplomatiques entre le ministère des Affaires Etrangères et la Présidence a duré trois ans. Après l’arrestation des agents du Département des Affaires Etrangères, Badara Sambou et Cheikh Arabi Samb, les opérateurs économiques Limamoulaye Seck, Aly Ndao sont tombés.

Ils attribuaient de fausses lettres au nom de l’ancien président de l’Assemblée nationale Mamadou Seck, de Souty Touré, du défunt khalife général des Layènes pour décrocher des passeports diplomatiques aux candidats. Codou Ndiaye et Yacine Fall, les deux fausses nièces de l’ancien ministre et ambassadeur Falilou Kane, ont obtenu des passeports diplo’ et payé 12 millions de Fcfa à la mafia. Les faussaires ont soutiré 10.000 euros à la Présidence après une lettre en toc pour la fausse évacuation d’une autorité religieuse en France.