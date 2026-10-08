Pastef suspend ses meetings sur l’ensemble du territoire national

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Le parti Pastef-Les Patriotes vient d’annoncer la suspension de l’ensemble de ses meetings sur tout le territoire national jusqu’au 15 octobre 2026. Ceci, après les fortes pluies qui se sont abattues sur le pays ces derniers jours.

« Ces derniers jours, de fortes pluies se sont abattues sur notre pays et ont laissé un lourd bilan : des pertes en vies humaines, de nombreuses familles sinistrées, des biens détruits, des routes coupées et des quartiers entiers encore sous les eaux », lit-on dans le communiqué signé par le Bureau exécutif national, ce mercredi 7 octobre.

Toujours dans le document reçu, le parti indique s’incliner devant la mémoire des disparus et présenter ses condoléances émues à leurs familles. Il renouvelle également sa solidarité à toutes les victimes.

Ousmane Sonko et ses camarades déclarent que cette suspension vise à respecter les familles éprouvées et à concentrer toutes les énergies sur l’essentiel.

Sur ce, ils appellent militants et sympathisants à se mobiliser aux côtés des populations sinistrées, en lien avec les services de l’État sur le terrain, pour leur apporter aide et assistance.