People: Koffi Olomidé explique pourquoi il a boudé le concert du Femua

Antoine Christophe Agbepa Mumba, dit Koffi Olomidé a encore fait parler de lui de la 13è édition du Festival des Musiques Urbaines d’Anoumabo (FEMUA) à l’Institut national de la jeunesse et des sports (INJS) d’Abidjan. Le chanteur et ses danseuses ont quitté le podium seulement après une vingtaine de minutes devant un public ivoirien une nouvelle fois lésé. Accusé de ne jamais respecter ses engagements avec les promoteurs quand il s’agit de jouer à Abidjan, Koffi Olomidé se défend et dénonce un manque de respect des organisateurs envers sa personne.

« Le Femua est un événement culturel majeur pour l’Afrique et pour la promotion des musiques africaines sur le continent et pour les diasporas. J’ai toujours pris plaisir à y participer et toujours vécu comme un honneur d’y être convié au fil de mes années de carrière. Cependant, cette édition n’a pas eu la même saveur… Dès les prémices, de nombreux problèmes sont apparus. D’abord, d’ordre budgétaire. J’ignore les raisons de ces coupes, mais les conditions de voyage de mon équipe s’en sont ressenties. Puis, d’ordre logistique, ce qui a conduit à cette situation qu’on a choisi d’ériger en polémique. Je tiens toutefois à saluer la détermination des organisateurs qui, en dépit de ces lacunes, ont fait le maximum pour maintenir le festival.

La star avait fait un concert de 18 minutes. Pour beaucoup de médias et les fans qui se sont déplacés pour assister à sa prestation, il avait eu un comportement de diva. La star a tenu à donner sa version des faits dans un entretien accordé à Jeune Afrique.’

Ce dimanche, le groupe et moi-même étions d’abord programmés à minuit. Je suis un artiste, j’ai l’expérience de la scène et sait que la programmation peut parfois être retardée. Passer une heure plus tard n’aurait pas entraîné de scandale. Mais ce n’est que vers 23 h 45, alors que nous étions prêts à faire le show, que l’on est venu nous prévenir que notre passage avait été décalé à 4 h du matin !

L’artiste indique avoir été déprogrammé à deux reprises le jour des faits. Programmé à minuit, il a finalement fait sa prestation à 6 h du matin. Le public était déjà fatigué et avait déserté les lieux. Une situation que Koffi Olomidé a considéré comme un manque de respect à son égard. “Imaginez-nous, imaginez-moi, doyen des ambassadeurs de la musique africaine, affronter une poignée d’irréductibles clairsemés dans cet espace. Moi, surplombant l’endroit et capable d’apercevoir le sol et tout cet air rempli par le vide”, confie-t-il. Koffi Olomidé qui promet à ses fans à Abidjan d’autres shows et assure qu’ils auront l’occasion de se retrouver.

Cette affaire n’en n’est pas une mais je vous devais ma version. Abidjan, nous aurons d’autres rendez-vous. Vive la musique et vive l’Afrique. Rendez-vous le 27 novembre à Paris, pour ceux qui pourront y être, afin de partager cette passion que nous avons en commun depuis le début. »