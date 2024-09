People: Me Lika Bâ s’est mariée avec l’ex ministre Matar Bâ !

Partager Facebook

La célèbre notaire Me Lika Bâ a dit Oui devant Dieu et devant les hommes à l ex ministre des sports du Sénégal, Matar Bâ. L’union sacrée a été scellée en toute intimité jeudi dernier par Serigne Sidy Abdoul Ahmad Mbacké dans la cité religieuse à Touba. Selon Dakarposte qui donne l’information, Mr et Mme Bâ entendent organiser un mariage grandiose qui marquera les esprits.

Le compagnonnage entre Me Lika BA et l’ancien ministre des Sports, Matar BA a finalement abouti à un mariage. En effet, selon la source, Me Lika Bâ, s’est fraichement unie devant Dieu et quelques rares personnes (des proches, amis et parents respectifs) avec l’ex ministre des sports du Sénégal, Matar Bâ.

Leur union a été faite dans la plus grande intimité comprenant qu’un mariage intimiste permet de transgresser certaines règles. Ils ont alors préféré mettre de côté les repas servis à table, la vaisselle en porcelaine et autres conventions, bref le désormais couple Ba a laissé place à la simplicité !

Ils ont laissé leurs invités, triés sur le volet, se servir eux-mêmes, lors d’un buffet ou , pourrait-on dire, d’un cocktail dinatoire qui ne court pas les rues de Dakar.