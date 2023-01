Sadio Mané a été condamné pour avoir oublié son passeport

Sadio Mané serait régulièrement condamné à une amende équivalente à une grande partie de son salaire. L’international écossais souligne que: « certaines des amendes sont coûteuses. Si vous oubliez votre passeport pour un voyage à l’étranger, on vous enlève une grande partie de votre salaire. C’est arrivé plusieurs fois, Sadio [Mané] en est un grand coupable et cela retarde évidemment l’avion et l’arrivée sur place. Nous avons dû mettre une grosse amende », a-t-il dit.

La star sénégalaise Sadio Mané a souvent été à l’origine d’une grosse amende lorsqu’il jouait à Liverpool. Mane a mis fin à son séjour de six ans à Anfield après avoir été transféré au Bayern Munich, en Bundesliga.

La révélation a été faite par son ancien coéquipier Andy Robertson. Le défenseur des Reds a déclaré au podcast « We Are Liverpool » que l’attaquant des Lions du Sénégal a reçu plusieurs amendes pour avoir oublié son passeport lors des déplacements à l’étranger. obertson a également révélé que le capitaine du club Jordan Henderson et le vice-capitaine James Milner sont les responsables du système d’amendes. Il ajoute : « Hendo et Millie prennent beaucoup de décisions. Par exemple, les amendes, Millie est la police des amendes, il est responsable. Depuis que je suis ici, il a reçu une amende une fois et la salle a explosé ! »

Au cours de son séjour sur les bords de la Mersey, Mané a disputé 269 matches pour Liverpool, marquant 120 buts. L’attaquant est devenu l’un des meilleurs joueurs du monde et a remporté la Premier League, la Ligue des champions, la FA Cup et la Carabao Cup.