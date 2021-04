Performance de l’équipe Nationale: Aliou Cissé confronté à un lynchage collectif

Le Sénégal a bouclé sa dernière journée des qualifications à la CAN 2021 au Cameroun par un nul contre la modeste équipe de Eswatini. Une situation considérée comme une réelle contre-performance. D’ailleurs, le lendemain le monde du football a enregistré un véritable séisme lorsque l’Allemagne, quadruple championne du monde, a subi un revers à domicile (1-2) contre la nouvelle république de Macédoine du Nord, classée 65ème au classement FIFA.

Ce résultat a donné lieu chez certains observateurs à une énième campagne de dénigrement contre le sélectionneur national. Durant cette curée médiatique, ceux-là en ont même appelé au limogeage pur et simple…de l’entraîneur qui dirige la première nation africaine au classement FIFA, la première sélection à s’être qualifiée pour cette prochaine CAN au Cameroun, qui plus est en terminant la phase poule invaincue. Ce match nul contre Eswatini, qui rappelons-le intervient dans un contexte particulier où le sélectionneur a procédé à une large revue d’effectifs pour intégrer de nouveaux joueurs.

Mais au Sénégal, le moindre match nul obtenu par Aliou Cissé est prétexte à un déchaînement qui frise la haine, comme ce fut le cas après le match contre le Congo, quand on sait combien il est difficile de gagner un match à l’extérieur en Afrique. En atteste le match nul (2-2) concédé par l’Algérie, championne d’Afrique en titre, au Zimbabwe, durant cette campagne.