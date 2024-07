Perte de 15 milliards sur trois ans de SEN’EAU : Les travailleurs de l’électricité en doutent

Partager Facebook

Les syndicalistes dans le secteur de l’électricité se mêlent au plaidoyer de leurs camarades du secteur de l’eau, qui exigent l’audit de la perte de 15 milliards de francs CFA cumulée sur trois ans. «Les travailleurs ont souligné tout l’intérêt que devrait avoir leur direction générale pour éclairer leur lanterne sur sa gestion qu’il est impératif d’auditer au regard d’une perte de 15 milliards de francs CFA cumulée sur trois ans», lit-on dans un communiqué de la Convergence syndicale des travailleurs de Senelec (Csts) composée de la SUTELEC, SUDETEN, SYNTES et SYCAS.

La Convergence Syndicale des Travailleurs de Senelec (CSTS), regroupant les organisations syndicales SUTELEC, SUDETEN, SYNTES et SYCAS, exprime son ferme soutien au camarade Oumar Ba, Secrétaire Général du Syndicat Autonome des Travailleurs de l’Eau du Sénégal (SATES). La CSTS exige l’arrêt immédiat de l’acharnement dont il est victime. Elle a lancé l’appel, hier, à travers un communiqué titré : «Motion de soutien au camarade Oumar Ba, Secrétaire général du Syndicat autonome des travailleurs de l’eau du Sénégal (SATES)».

En outre, ces travailleurs exigent la levée des sanctions contre le Secrétaire général du syndicat et demandent l’abandon de procédure de licenciement et l’arrêt immédiat de toute procédure disciplinaire et de toute forme de persécution. Les syndicalistes parlent «d’acharnement».

Le Conseil de discipline de la SEN’EAU a saisi l’Inspection du Travail pour demander, sur la base d’un «motif fallacieux», l’autorisation de licenciement du Secrétaire général du syndicat majoritaire de SEN’EAU et de surcroît délégué du personnel. «Le CSTS dénonce cet abus qu’elle assimile à une tentative de musellement des représentants du personnel légalement élus et une entrave à l’exercice du droit syndical», dénonce-t-elle avant de poursuivre qu’elle affirme toute sa solidarité au camarade S.G du SATES et aux travailleurs de SEN’EAU qui condamnent cette «violation flagrante» des libertés syndicales, par leur Direction générale, à travers des actes récurrents d’intimidations et de persécutions posés contre les représentants légitimes des travailleurs.

En conséquence, la CSTS exige :

– La levée de la sanction contre Oumar Ba.

– L’abandon immédiat de toute procédure de licenciement.

– L’arrêt de toute procédure disciplinaire et de toute forme de persécution.

La CSTS marque son entière solidarité avec le Camarade Oumar Ba et appelle tous les travailleurs à se mobiliser. Elle invite également les Autorités à jouer pleinement leur rôle pour rétablir un dialogue social apaisé avec les responsables syndicaux et à veiller au respect strict des dispositions de la loi sur le Code du Travail par la Direction Générale de SENEAU.