Pétrole du champ Sangomar: Woodside a obtenu le 1er baril, Historique pour le Sénégal

Enfin, un jour historique pour le Sénégal ! Woodside Energy a annoncé avoir obtenu le premier baril de pétrole du champ Sangomar, situé au large du Sénégal, ce 10 juin 2024. Un événement qui marque le début de la livraison du premier projet pétrolier offshore du pays.

C’est un jour historique pour le Sénégal ! Woodside a obtenu le premier pétrole du champ Sangomar au large du Sénégal, marquant la livraison en toute sécurité du premier projet pétrolier offshore du pays. Selon la source, les exploitants se disent être fiers des partenariats formés avec PETROSEN, le gouvernement du Sénégal et nos principaux entrepreneurs internationaux et locaux pour développer cette ressource d’importance nationale », a déclaré la direction de Woodside Energy relayé par Senego.

Le champ Sangomar, développé par Woodside Energy, représente une avancée significative pour le secteur énergétique sénégalais. La production de pétrole de ce champ est un symbole de l’espoir et du potentiel économique pour le pays. Cette étape cruciale dans l’exploitation des ressources pétrolières offshore promet de renforcer l’économie sénégalaise et de fournir de nouvelles opportunités d’emploi et de développement.

L’achèvement de ce projet met également en lumière les capacités du Sénégal à attirer des investissements étrangers dans le secteur de l’énergie et à développer des projets d’infrastructure de grande envergure. La production de pétrole à partir du champ Sangomar est attendue depuis longtemps et représente un tournant pour le pays dans son parcours vers une plus grande indépendance énergétique et une croissance économique durable.