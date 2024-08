Pétrole et Gaz: Des experts démontrent l’importance de l’implication des entreprises 

Partager Facebook

Pour ressortir l’importance de l’implication des entreprises dans le secteur du pétrole et du gaz, le rassemblement des experts pour le développement économique et social du Sénégal (REDESS) a tenu un panel sur les défis et opportunités dudit secteur. Selon Ismaïla Ndione, secrétaire général du Redess, le secteur pétrole et du gaz occupe l’actualité aujourd’hui. « C’est pourquoi, nous avons tenu ce panel de haut niveau avec des experts spécialisés sur des branches de la chaîne de valeur Oil &Gaz sur tous les aspects. Ce qu’on peut retenir retient aujourd’hui en termes d’amélioration de nos connaissances, de nos perceptions de l’Oil & Gaz, a beaucoup changé et s’est amélioré », dit-il.

Et de poursuivre: » A travers nos échanges, on a eu droit à des questions-réponses et des contributions venant même de participants qui ne sont pas Sénégalais ». A l’en croire, l’un des points forts que l’on peut souligner, est que le Sénégal s’est doté d’un cadre législatif et réglementaire à savoir la loi sur le contenu local qui aujourd’hui a une avancée par rapport à certains pays qui ont eu à expérimenter l’exploitation du pétrole et du gaz. » On peut d’oresetdéjà que c’est un bon début. Maintenant, le défi qui ressort aussi du débat est de voir comment faire bénéficier les petitee et moyennes entreprises (PME) locales sénégalaises des retombées de l’Oil & Gaz.

Et aujourd’hui je pense que c’est toute la question liée à leur compétitivité, la bancabilité de leurs dossiers, mais également l’accès au financement », fait-il savoir. Il renseigne que toutes ces questions ont été addressées. « On ne peut que s’en réjouir en tant que membre du Radess de ce panel de haut niveau qui donne le ton, sur les activités de notre structure qui veut se positionner sur ce segment d’activité qui consiste à faire des propositions, des analyses pointues sur des questions importantes de l’économie », estime-t-il. Il indique que la question de la formalisation des PME est au cœur du secteur de l’Oil & Gaz parce qu’il faut être formel, pour pouvoir prétendre évoluer dans ce secteur qui est très exigeant. « Aujourd’hui, que ce soit les autorités, les PME, les banques, je pense que chacun en ce qui le concerne doit adresser la question et essayer de voir comment résoudre l’accès au financement à travers la formalisation des entreprises, mais également faire en sorte que les différents acteurs puissent jouer leur partition en bénéficiant des retombées », suggère-t-il.

Le secrétaire général du RADESS reste convaincu que le thème Oil & Gaz engendre d’autres externalités sur l’économie de manière générale. « Dans le secteur touristique, avec le de tourisme d’affaires, de visibilité de la destination Sénégal, nous allons beaucoup gagner parce que quand on a tous ces grands noms qui s’implantent au Sénégal, qui viennent dans le cadre de l’Oil &Gaz, cela nous donne une bonne visibilité au niveau international »,’ argumente-t-il.