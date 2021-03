Plainte contre Ousmane Sonko; le Frapp France parle de projet de ”Liquidation” et accuse Macron

Les militants de Frapp France accusent le président Macky Sall de ”Complot international” parce qu’il s’est exprimé dans un média Français sur l’affaire “Sweet Beauté”, pour rendre compte à “son maitre Emmanuel Macrin”. La France ne va jamais lever volontairement son joug sur les anciennes colonies. Elle va mobiliser tous les moyens pour annihiler , par la mise à l’écart de toute compétition éléctorale, de toute les filles et de tous les fils d’Afrique qui essaient de secouer ce joug et qui travaillent à rendre à nos pays leur souverrainté, en s’appuyant sur ses “valets”, regrette Daouda Gueye, chargé d communication du mouvement Frapp France.

Et d’ajouter : “On voit qu’il n’y a rien de nouveau sous le soleil, quand on regarde dans le rétroviseur de notre histoire. Ousmane Sonko, Guy Marius Sagna et d’autres fils et filles d’Afrique, figures de la lutte pour souveraineté, doivent , sous ce rapport, être maitrises, supprimées avant 2024 qui doit consacrer la continuation du contrôle de la France sur notre Pays.”

“Plus que jamais déterminé” Frapp France compte combattre ce ”Système’ parasitaire”, “néocolonial” qui gangrène la souveraineté et ses métastases sur l’économie et la démocratie. “Ce projet de liquidation de toutes les forces qui luttent conduit à des rafles préventives de citoyens.