Plan B  pour remplacer Ousmane SONKO: Ayib Daﬀé contredit Diallo Diop

Le secrétaire général par intérim du parti Pastef a réagi débat sur un éventuel plan B pour remplacer Ousmane Sonko comme leur candidat à la présidentielle. Ayib Daffé a précisé qu’ils n’ont aucun plan B et que le leader reste leur unique candidat. Il a aussi souligné que l’éligibilité de ce dernier est intacte. Selon le député, il n’y a pas de notification de la radiation de leur leader des listes électorales.

Très en verve, le secrétaire général par intérim qualifie d’imaginaire la radiation d’Ousmane Sonko des listes électorales. Il précise qu’aucune notification n’a été faite. ´´Une radiation obéit à une procédure qui est prévue par des textes. Et cette procédure, en ce moment-là, nous n’en avons aucune connaissance. Ce qui est constant, c’est que le président Ousmane Sonko jouit de ses droits civils et politiques et il répond à toutes les conditions exigées par l’article 28 de la Constitution et l’article 29 et le Code électoral’´, a fustigé Ayib Daffé tout en exigeant la libération immédiate et inconditionnelle. « Rien n’a changé, a affirmé le parlementaire sur la RFM. Sauf qu’on a tenté de dissoudre le parti de manière injuste, arbitraire et illégale. Il y a également l’arrestation d’Ousmane Sonko, un kidnapping et une détention arbitraire que nous contestons d’ailleurs. Mais jusque-là les membres, les partisans, les sympathisants, les militants et responsables du parti dans leur unanimité sont toujours convaincus de la justesse, de la nécessité et de la pertinence de la candidature d’Ousmane sonko qui est le favori à l’élection présidentielle de 2024 « .

Et d’ajouter leur pour combattre cette détention arbitraire Ousmane Sonko est à son 32ème jour de grève de la faim. Dans la foulée, il a contrecarré le vice -président du parti, Diallo Diop qui parlait d’un plan B. Selon le secrétaire général par intérim, jusque-là, les militants, les sympathisants, les responsables du parti dans leur unanimité sont toujours convaincus de la justesse, de la nécessité et de la pertinence de la candidature du président Ousmane Sonko qui est le favori à l’élection présidentielle du 25 février 2024.

Poursuivant, Ayib Daffé soutient qu’il ne voit pas l’intérêt de chercher un plan B. La seule option pertinente, démocratique a-t-il appuyé, c’est la candidature de Ousmane Sonko » parce que c’est elle qui a été ratifiée par le parti ». ‘’Notre seule option reste la candidature du président Ousmane Sonko. Nous considérons que sa radiation des listes électorales est imaginaire puisqu’aucune notification n’a été faite, estime-t-il. Ce qui est sûr en ce moment c’est que le président Ousmane Sonko jouit de ses droits civiques’’.

MADA NDIAYE