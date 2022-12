Plus de 29 milliards FCFA de dettes aux hôpitaux

Le ministre du Développement Communautaire, de la Solidarité nationale et de l’Équité sociale et territoriale, Samba Ndiobène Ka, a fait l’état des lieux de la dette due aux mutuelles de santé dans la cadre de la couverture maladie universelle (Cmu). Il a précisé devant les députés hier que la dette était évaluée à 29,565 milliards FCFA en octobre 2022, dont 769 millions FCFA pour les subventions générales aux mutuelles de santé, 19 milliards de FCFA pour les bénéficiaires de Bourses de sécurité familiale (BSF) et les bénéficiaires de cartes d’égalité des chances, 02,340 milliards FCFA pour la césarienne, 03,609 milliards FCFA pour le plan sésame et 02,248 milliards FCFA pour les enfants de 0 à 5 ans. Toutefois, il rassure qu’un plan d’apurement est en cours d’élaboration en collaboration avec ses collègues en charge des Finances et du Budget et de la Santé et de l’Action Sociale. M. Ka informe par ailleurs, qu’à la date du 31 décembre 2021, les mutuelles de santé comptaient 3 918 840 cotisants et 2 70 684 non-cotisants, composés particulièrement des bénéficiaires de bourse de sécurité et leurs familles.

