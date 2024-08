Polémique sur le port du voile à l’école : Amadou Ba estime que le Sénégal est « un pays laïc » et « ne pense pas qu’il y ait problème à ce niveau-là »

Partager Facebook

L’ancien Premier ministre Amadou Ba a rendu, ce jeudi, une visite de courtoisie à l’Archevêque de Dakar Monseigneur Benjamin Ndiaye. Accompagné par une forte délégation composée d’anciens ministres, il a expliqué que sa venue s’inscrit dans la série de visites qu’il effectue dans les foyers religieux. « Je suis venu chez l’Archevêque pour solliciter des prières, cela fait longtemps qu’on ne s’est pas vu…On a échangé, il m’a prodigué des conseils, il a prié pour moi et le Sénégal », a-t-il indiqué, d’après une note.

Lors de sa visite chez l’archevêque de Dakar, Monseigneur Benjamin Ndiaye, l’ancien ministre Amadou Ba a été interrogé par les journalistes à la sortie concernant la polémique sur le port du voile, récemment ravivée par Ousmane Sonko. Il a exprimé son désir de voir un Sénégal de concorde et d’harmonie. « Je pense que nous sommes dans un monde de liberté nous sommes aussi dans un pays organisé, il arrive ça et là que des débats puissent être soulevés mais je pense que tout cela doit se faire dans la Concorde dans la discussion et dans le respect des lois et règlements qui régissent notre pays. Nous sommes un pays démocratique c’est aussi un pays laïc avec un système d’éducation bien organisé voilà donc je pense pas qu’il y ait problème à ce niveau-là », Amadou Ba a déclaré.

Il a également expliqué : « Si j’ai l’habitude de venir rendre visite aux autorités religieuses, donc je fais le tour depuis un certain temps donc j’ai aujourd’hui le privilège de rencontrer l’archevêque de Dakar pour solliciter ses prières. Ça faisait longtemps que je l’avais pas vu. Depuis la fin des élections, je l’ai pas vu, donc on a échangé et il m’a prodigué beaucoup de conseils. J’ai trouvé un homme très ouvert, un homme très humble qui m’a prodigué beaucoup de conseils puis il a prié pour moi pour tout le Sénégal, nous avons parlé de la nécessité d’avoir un Sénégal de paix, un Sénégal de concorde. »

Concernant l’avenir de son engagement politique, Amadou Ba a précisé : « Je suis en train de me concerter avec les uns et les autres, d’échanger avec les acteurs politiques et c’est après avoir échangé les acteurs politiques qu’on va parler de questions politiques aujourd’hui, je suis venu rendre visite à une autorité religieuse pour solliciter des prières pour un Sénégal de paix. »