Polémique sur le voile : Moustapha Guirassy a effectué une visite chez l’archevêque de Dakar

Après la polémique sur le port du voile dans les établissements scolaires, le ministre de l’Éducation nationale Moustapha Guirassy a rendu visite l’archevêque de Dakar, Monseigneur Benjamin Ndiaye sur instruction du Premier ministre Ousmane Sonko.

« Le débat sur le voile au Sénégal et les interprétations qui en ont résulté nous édifient sur la vitalité de notre société et replacent en réalité l’enfant et le règlement intérieur qui l’encadre au cœur du débat. L’absence de débat n’est très souvent pas bon signe pour une nation dans sa grande marche vers la prospérité. L’essentiel sera donc d’avoir des dialogues dépassionnés, francs et sincères entre toutes les parties prenantes. Rendons grâce à Dieu. Le fait religieux dans l’école est depuis la nuit des temps dompté. Notre nation n’a pas ce problème. Ne lui en créons pas », explique Moustapha Mamba Guirassy.

Nous avons compté et surtout vérifié pour vous. Au moins une dizaine de sites internet en ont parlé et 4 quotidiens nationaux l’ont mis à la Une ce mercredi 7 Août 2024 : « Polémique sur le port du voile : Moustapha Guirassy chez l’Archevêque de Dakar » , « Port du voile à l’école : Guirassy reçu par l’Archevêque de Dakar ou encore « Affaire du voile à l’école : Sonko désamorce la bombe ». Autant de titres , sur la base d’une vidéo devenue virale sur WhatsApp ou d’un texte (re)contextualisé et qui tombent dans la désinformation.

À l’origine : une vidéo hors contexte et un texte sur un fait actuel

Le 24 juillet 2024, accompagné d’une délégation, le Ministre de l’éducation nationale a rendu visite à l’archevêque de Dakar Monseigneur Benjamin Ndiaye à son domicile. Et d’ailleurs, Moustapha Guirassy précise la date dans son post sur Facebook. Il affirme avoir eu une audience avec l’homme religieux ( le 24 juillet 2024) et « une opportunité de raffermir les liens sociaux et solidaires par le canal de l’école …». Une rencontre qu’il a fait échos le dimanche 4 août devant la presse à Keur Massamba Guèye (Thiès ouest). Donc rien de nouveau sous le soleil !

Sauf que dans ce contexte de polémique sur le port du voile à l’école , après la sortie du Premier Ministre Ousmane Sonko le 30 juillet dernier au soir de la remise des prix du concours général 2024, le Ministre de l’éducation a (re) publié ce mardi 6 août 2024 sur page Facebook officielle une vidéo et un texte intitulé « retour sur ma visite chez l’archevêque de Dakar Monseigneur Benjamin Ndiaye sur instruction du premier ministre ». Une vidéo déjà disponible sur ses différentes plateformes digitales depuis quelques jours dans laquelle le ministre salue « une école privée catholique , par sa rigueur et son excellence, est un modèle à suivre , un modèle qui fait notre fierté… »

Et pourtant des médias ont repris la publication ( les unes notamment) , affirment ou laissent attendre que Moustapha Guirassy a été reçu par Monseigneur Benjamin Ndiaye pour parler de la polémique sur le port du voile à l’école au Sénégal. Ce qui est totalement faux !