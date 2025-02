POLÉMIQUE SUR LES SALAFISTES” / BIRAME SOULEYE DIOP: CLARIFICATION SUR SES PROPOS LORS DE LA ZIARRA DE DIACKSAO

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

En répondant à des accusations visant les militants de PASTEF, Birame Souleye Diop, a tenu à clarifier ses propos ayant suscité des incompréhensions. Ce dernier a tenu cette déclaration lors de la cérémonie religieuse de la Ziarra de Diacksao.

Le ministre Birame Souleye Diop a tenu à clarifier ses propos après la polémique suscitée par une déclaration faite lors de la Ziarra de Diacksao. Face à la controverse, il assure « n’avoir jamais eu l’intention de heurter une frange de la communauté musulmane. » Dans une note parvenue à la rédaction, il explique le contexte dans lequel il a utilisé le terme « salafi ».

Lors de la cérémonie religieuse de la Ziarra de Diacksao, Birame Souleye Diop, ministre de l’Énergie, du Pétrole et des Mines, a tenu à clarifier ses propos ayant suscité des incompréhensions. Il a affirmé que les dirigeants du parti ne sont pas des “salafis”, une déclaration qui a provoqué frustration et mécontentement au sein d’une partie de la communauté musulmane se réclamant de cette obédience. Dans un souci d’apaisement, il a précisé que son intention n’était en aucun cas de discréditer ce courant de pensée islamique. Il souligne que sa propre éducation, fondée sur la tolérance et le respect des croyances, ne lui permettrait pas de sous-estimer une communauté religieuse.

Il explique avoir utilisé le mot « salafi » dans son acception erronée, couramment véhiculée par les détracteurs de l’Islam, qui l’associent à certaines pratiques radicales. Or, son usage ne visait pas la croyance authentique des pieux prédécesseurs ni ceux qui s’en réclament.

Conscient de l’impact de ses paroles, il réaffirme son engagement à collaborer avec toutes les communautés dans des projets à forte valeur sociale, économique et religieuse. Citant une sagesse attribuée au calife Omar Ibn Khattab, il invite à la bienveillance et à la compréhension mutuelle, rappelant que lorsqu’un musulman est mal compris, il faut lui accorder soixante-dix excuses avant de le juger.

Enfin, à l’approche du mois béni du Ramadan, il adresse ses vœux les plus sincères à toutes les communautés, appelant à l’unité et à la cohésion dans un Sénégal apaisé et fraternel.