Polémiques autour du port de voile: Après la sortie de Sonko, L’Abbé André Latyr corrige sévèrement le PM « Soyez polis…Parlez poliment… »

La récente sortie du premier ministre Ousmane Sonko, sur l’interdiction du voile dans certaines écoles privées sénégalaises, n’est pas très bien accueilli par les senegalais et certains responsables d’écoles.

La sortie du premier ministre Ousmane SONKO ne semble pas avoir plu à l’Abbé André Latyr Ndiaye. Ce dernier a publié une tribune dans laquelle il a apporté une réplique salée au leader de Pastef. Mon cher jeune politicien nouvellement promu, Les latins disaient : « qui bene amat , bene castigat » : qui aime bien , châtie bien ! » » La politesse est l´apanage , le langage des rois et des princes . Elle est une clef en or qui ouvre toutes les portes » ( proverbe tunisien ).

« Soyez polis , écrivez diplomatiquement , parlez poliment . Même une déclaration de guerre doit observer les règles de la politesse » ( Otto von Bismarck ) .

Satan ne me fait pas peur . Pourquoi aurai-je peur d´un voile ?

L’école privée catholique éduque au respect de l´autre , à l´amour , à la paix , à louverture d’esprit . Pourquoi et comment aurait-elle peur d´un voile? Mon cher jeune politicien , tout nouvellement promu , Je viens tremper ma plume dans l’encre de ma citoyenneté sénégalaise, dans l’encre de l’éthique du « Jub, Jubal , Jubanti » , dans ‘encre de mon éducation familiale et surtout dans l’encre épaisse et non diluée de ma foi inébranlable en Jésus Christ mort et ressuscité , le Souverain des rois de la terre, pour apporter mon point de vue et surtout pour des conseils si toutefois vous daignez bien les accepter !

« ON N´ACCEPTERA PLUS L’INTERDICTION DU VOILE DANS LES ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES ! «

Dans la salle du Grand Théatre de Dakar où l´excellence était fêtée avec gravité , solennité et magnanimité, ces paroles ont résonné au dehors, dans l’espace public comme des grondements de tonnerre. A l’évidence nous n´avons pas besoin d´être des « salitigués » pour savoir et décoder qu’un orage se prépare à l´horizon, dans le ciel de la rentrée scolaire prochaine 2024-2025 .

Ces propos sont-ils des menaces ou une déclaration de guerre ?Je ne saurai répondre. Seul vous qui êtes l’auteur de ces propos pouvez répondre. J’ose seulement espérer pour ma part que ce n’est pas là, le résumé ou la synthèse du Projet ou de la Déclaration de Politique Générale que tout le monde attend comme le retour de Godot !« La politesse est la grâce de l’esprit » ( Henri Bergson ). Quand on s´adresse à une institution ou à une minorité fut-elle négligeable insignifiante, dérisoire pour certains religieux pharisiens, la politesse et le respect doivent être de mise.

Un langage contient non seulement une forme d´éducation, de culture, mais aussi des éléments constitutifs d´une société : gestion des émotions et code de politesse . « La politesse coûte peu et achète tout selon Michel Montaigne

« Soyez polis . Écrivez diplomatiquement, parlez poliment. Même une déclaration de guerre doit observer les règles de la politesse » ( Otto von Bismarck ). L’école privée catholique éduque au respect de l´autre , à l´amour , à la paix , à louverture d’esprit . Pourquoi et comment aurait-elle peur d´un voile ?

