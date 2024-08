Politique: Khalifa SALL va vers la création d’une large coalition

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

C’est fut un grand conclave au sein de Taxawu Sénégal, la semaine dernière, pour aborder les questions politiques de l’heure. Le bilan de la participation à l’élection présidentielle de mars 2024 et les perspectives ont été abordés. Une occasion saisie par les membres de la coalition pour faire les remontrances nécessaires à Khalifa Sall avec ses discussions avec le Parti socialiste.

A l’issue d’une réunion avec les membres de son mouvement Taxawu Sénégal, l’ancien maire de Dakar a décidé de mettre en place une entité en vue des législatives.

Les partis et mouvements de l’opposition s’attendent tous à une dissolution de l’Assemblée nationale. Sur ce, beaucoup commencent à s’organiser en perspectives des législatives à venir. C’est le cas du candidat malheureux à la présidentielle de 2024, Khalifa Ababacar Sall. Selon le journal « Les Echos », à l’issue d’une réunion avec les membres de son mouvement Taxawu Sénégal, l’ancien maire de Dakar a décidé de mettre en place une «coalition de membres de l’opposition, de la société civile et d’autres composantes de la nation, en vue des législatives ». Il marque son ancrage dans l’opposition. Cependant, ses compagnons ne sont pas d’accord avec sa démarche, note le journal. Ils veulent qu’il quitte l’opposition pour rejoindre le nouveau régime avec qui il a longtemps cheminé. D’autant que ses résultats à la présidentielle, 1, 6%, les moyens et le problème de communication, entre autres» ne lui sont pas favorables, rapporte le journal.

Pour la suite de sa mission politique, le leader de Taxawu Sénégal compte rester dans l’opposition. D’ailleurs, les prochaines élections législatives seront bien engagées et il s’agira pour l’ancien maire de Dakar, de discuter avec tout le monde pour aboutir à une large coalition avec les partis et autres mouvements politiques et d’autres composantes qui voudront travailler avec lui. Un point de vue qu’il ne partage pas avec tous ses militants.

Certains ont manifesté leur souhait de le voir abandonner l’opposition pour se rapprocher des tenants du régime actuel. Une option visiblement mise de côté. À noter que lors de cette réunion, aucun des ténors présents n’a pris la parole pour donner son avis…