Politique: Les soutiens d’Aly Ngouille poursuivent leur maillage du territoire

Après avoir fêté ses quatre ans, la convergence Citoyenne pour l’Espoir et l’Intérêt du Djolof (Conceid) poursuit sa politique de maillage du territoire national. Dans ce cadre, une délégation dirigée par son coordonnateur, Bakhao Fall, a tenu une réunion d’information, de sensibilisation et de remobilisation dimanche dernier, au quartier Pikine Diokoul de Saint-Louis. Selon un communiqué, cette initiative entre dans le cadre des rencontres délocalisées prévues pour la consolidation et le renforcement des bases du mouvement de Soutien à Aly Ngouille Ndiaye.

“Après avoir fêté l’an 4 de son anniversaire , à Linguère, à travers des actions citoyennes, la convergence Citoyenne pour l’Espoir et l’Intérêt de Djolof (CONCEID) sous la direction de son coordonnateur en compagnie de MM. Moustapha Ndiaye, Daouda Dianka, Lamine Ndiaye et Assane Diop, s’est rendue à Saint Louis, pour y tenir, au quartier Pikine Diokoul, une réunion ” a fait savoir le document.

Bakhao Fall et ses camarades ont été reçus par Saybani Ndiaye ressortissant de Kadji, en présence d’étudiants, de professeurs d’université, de parents du Djolof et autres amis. La Conceid se félicite des débats ainsi l’engagement et de la disponibilité de ses membres et sympathisants. Elle remercie vivement les camarades de Saybani Ndiaye et tous les membres et sympathisants pour l’accueil chaleureux et s’engage plus que jamais aux cotés de la population du Djolof, avant de souhaiter un bon ramadan à la communauté musulmane, tout en priant la paix et la Stabilité de notre cher pays.