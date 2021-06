Polyandrie : le projet de plusieurs en Afrique du Sud

“La femme ne peut plus prendre le rôle de l’homme. C’est inouï. La femme va-t-elle maintenant payer le lobola pour l’homme ? L’homme devra-t-il prendre son nom de famille ?”

Le professeur Machoko a effectué des recherches sur la polyandrie dans son pays natal, le Zimbabwe voisin. Il a parlé à 20 femmes et 45 co-maris qui la pratiquaient, bien que ces mariages soient socialement tabous et non reconnus légalement.