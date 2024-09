Pour faire face au régime de Diomaye: La CDS appelle à un large rassemblement des forces de Gauche

Partager Facebook

Réunis autour de la confédération pour la démocratie et le socialisme, les partis que sont AJ/ AJ/PADS-A, AJS, CNNO, LD, MRG, NIAXX JARINU/MAG, PIT-S, RTA-S, TS/TA/MSA, UDF/MBOOLOO MI ont sorti une déclaration suite à l’adresse à la Nation du Président de la République Bassirou Diomaye Faye.

Pour les membres de la CDS, cette première sortie du chef de l’Etat face aux sénégalais fera date. « Non point parce qu’elle a été l’occasion pour lui d’annoncer sa décision de dissoudre l’Assemblée nationale et de convoquer, dans la foulée, les électeurs sénégalais le 17 novembre pour des élections législatives anticipées ». Pas même parce « qu’il a omis, alors que son pays enterrait des dizaines de morts suite à un tragique accident de la route et à un indicible chavirement de pirogue remplie de jeunes à la fleur de l’âge, de présenter ses condoléances à ses compatriotes éprouvés ».

Plutôt parce que, pour eux, cette prise de parole « fut un acte parjure » par lequel le Président de la République « s’est publiquement dédit ». En effet, poursuivent ces derniers, en signant un décret de convocation des représentants du peuple pour l’audition de la Déclaration de Politique Générale de son Chef du gouvernement, le vendredi 13 septembre 2024, « le Président ne s’engageait pas que devant les 165 députés ». A les en croire, il le faisait aussi devant le peuple sénégalais, « devant ce même peuple face auquel il a tenté, le 12 septembre au soir, de se justifier si laborieusement ».

Or, trouvent-ils, cette « désacralisation de la parole présidentielle » n’est pas un acte isolé. « Elle se place dans un vaste puzzle fait des saillies du Chef du gouvernement, des hérésies du Ministre conseiller en charge des moyens généraux de la Présidence et, pour ne s’en tenir qu’à cela, des propos sous tous rapports inacceptables du Ministre de la santé et de l’Action sociale », estiment ces derniers. Mais, par-delà les paroles, les membres de la CDS estiment qu’il y a les faits. « Parmi ceux-là, le déficit de lisibilité dans l’actuelle conduite des affaires de l’Etat. Mais aussi, les feux allumés de tous côtés, paradoxalement par ceux-là dont le souci premier devrait être de garantir la paix civile et la concorde nationale », font-ils savoir.

A cette situation s’ajoute « le marasme économique que la dernière mission du FMI pointe énergiquement du doigt, par-delà les formules convenues ». « Il aura ainsi fallu moins de six mois pour que l’actuel régime se découvre dans sa réalité faite de carences, d’outrances et d’errances.

Pour cette raison, tous les Sénégalais soucieux de l’intérêt national sont dans l’obligation d’agir. Agir pour arrêter les frais ! Agir pour que tous les pouvoirs ne soient pas concentrés entre les mains d’un parti de déconstruction nationale ! Agir pour que la légendaire urbanité des Sénégalais, leur commun vouloir de vie commune ayant défié le temps, ne soient pas vendangés à l’autel d’un ‘’Projet’’ fumeux dont on sait au moins qu’il n’augure rien de bon », argumentent ces derniers qui évoquent les prochaines élections législatives prévues le 17 novembre 2024.

Et dans la perspective de bâtir un large rassemblement des forces de Gauche, la CDS lance, dans ce sens, un appel aux parties prenantes des conclusions des Assises de la Gauche plurielle. La CDS appelle également à la constitution d’un grand Front Républicain sans exclusive « pour faire face ». « Il est parfaitement possible de ramener à leur juste place ceux-là qui, à coups de manipulation, de violence, de patriotisme allégué et de droiture usurpée, se sont fait élire en mars 2024 », ont indiqué les membres de la CDS dans le document où ils rappellent l’adage selon lequel « le pire ennemi des populistes est l’exercice du pouvoir ».

