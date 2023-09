Birima Mangara quitte l’IGE

Le très discret ancien ministre du Budget Birima Mangara entend se présenter à la Présidentielle. Pour ainsi se conformer à la loi, l’enfant chéri de Keur Samba Kane a d’abord déposé sa lettre de démission de l’Ige où il était retourné depuis son départ du gouvernement.

Généreux, pieux, proche parmi les plus proches de la famille en général de Serigne Touba Cheikh Ahmadou Bamba, Birima Mangara devrait compter sur ses prières et même son soutien notamment dans le Baol et dans la diaspora. Fonctionnaire émérite, Mangara a gravi tous les échelons au niveau de l’administration qu’il embrassée très jeune comme contrôleur avant de devenir plus tard Inspecteur des impôts et domaines. Admis en même temps au concours d’entrée à la cour des comptes, il a préféré rejoindre l’Ige. C’est là que le chef de l’Etat l’a déniché pour en faire un directeur de cabinet adjoint avant de le bombarder ministre délégué en charge du Budget. Il était d’ailleurs pressenti pour succéder à Amadou Ba avant qu’une cabale n’interrompe son ascension fulgurante et la confiance que lui vouait Macky Sall. Désormais, il renoue les contacts et multiplient les réunions. L’objectif est de triompher le 25 février prochain.Située dans l’arrondissement de Djilor, dans le département de Foundiougne, la commune de Mbam qui devait abriter un tournoi de Football, s’est vue interdite l’organisation par arrêté préfectoral. En effet, le Sous-Préfet de ladite commune a signé ce 11 septembre 2023 un « arrêté portant interdiction du tournoi de football organisé par la zone 10 ». Ayant été parrainé au leader de l’ex PASTEF par le Dr El Mansour Diop, le tournoi était dénommé « Coupe du Président Sonko ».

Ainsi le représentant de l’Exécutif dans cette localité a estimé que le tournoi de football est interdit pour « menaces de troubles à l’ordre public » et par conséquent toute infraction aux dispositions du présent arrêté sera poursuivie conformément à la loi. Enfin, dans son article 3, l’arrêté du Sous-Préfet de Mbam précise que le Commandant de la Brigade de Gendarmerie territoriale de Foundiougne est chargé de l’exécution de l’arrêté N°081/AD ISP qui sera publié et communiqué partout ou besoin sera. Pour rappel, ces derniers temps, il est de coutume de constater que lors de certains matchs de football ou d’autres activités sportives, dans les stades, des chants en chœur à l’insigne de « Sonko nam nalla » (Sonko tu nous manques) sont scandés dans les tribunes.

Ce qui semble être inadmissible pour les autorités, car ayant des contours politiques.

Mamadou SOW