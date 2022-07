Pour une large victoire de BBY : El Hadji Malick Guèye de Lat Mingué chez les grands électeurs…

Le Coordonnateur du mouvement « And Suxaali Sine Saloum Ak Sénégal » s’engage résolument pour le triomphe de la liste de la Coalition Benno Bokk Yakaar au niveau du département de Kaolack. Après avoir tenu, récemment, un meeting qui a connu une mobilisation monstre à Ndiédiène Commune, El Hadji Malick Guèye de Lat Mingué remet ça, ce vendredi. Il a entrepris des visites de courtoisie chez grands électeurs du département de Kaolack. A Ndoffane, il a été reçu avec sa délégation par Thiané Dramé. Partout, il a été ovationné. Interrogé par nos soins, l’ancien député libéral, de lancer: »Pour cette fois-ci,ce sera la bonne. Le département de Kaolack va retomber dans l’escarcelle marron-beige. Les listes de BBY vont triompher. Nous avons parlé, en plus des grands électeurs,avec les frustrés, les indécis et les sans parti. »