Algeria's Foreign Minister Ramtane Lamamra holds a press conference in the capital Algiers, on August 24, 2021. Lamamra said that his country has severed diplomatic relations with Morocco due to its "hostile actions", a week after Algeria said it would review its relations with the neighbouring kingdom, accusing it of complicity in deadly forest fires that ravaged the country's north. (Photo by AFP)

Pourquoi l’Algérie rompt ses relations diplomatiques avec le Maroc Le Maroc est devenu une base arrière de planification d’une série d’agressions dangereuses contre l’Algérie », a déclaré le chef de la diplomatie algérienne. Le ministre algérien des Affaires étrangères, Ramtane Lamamra, a annoncé mardi à Alger la rupture des relations diplomatiques avec le Maroc, en raison « d’actions hostiles » du royaume à l’égard de l’Algérie. « Il a été prouvé, historiquement, que le royaume n’a pas cessé un jour ses œuvres inamicales, basses et hostiles contre l’Algérie depuis l’indépendance », a entamé le chef de la diplomatie algérienne, tout en rappelant la guerre entre le Maroc et l’Algérie en 1963 qui avait fait 850 morts. « Malgré les blessures, l’Algérie a œuvré à établir des relations normales avec le Maroc. « Les services de sécurité et la propagande marocains mènent une guerre ignoble contre l’Algérie, son peuple et ses dirigeants en lançant des rumeurs et en diffusant des informations malveillantes et incendiaires », a ajouté M. Lamamra. Il a déploré un comportement du Maroc qui « entraîne le conflit au lieu de l’intégration dans la région » du Maghreb. Rabat n’a pas réagi, dans l’immédiat, à cette annonce. Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Pinterest