Près de 50 Kilotonnes (KT) déchargés à Dakar

Une alerte au risque de pénurie de kérosène a été lancée à l’Aibd. La situation devrait se résoudre, au moins temporairement avec l’arrivée de 49,5 Kilotonnes (KT) de gasoil.

L’aéroport de Dakar est frappé par une pénurie de kérosène et son opérateur a appelé les compagnies aériennes qui y atterrissent à assurer elles-mêmes leur approvisionnement en carburant pour les vols de retour à compter de mercredi 20 avril 2022, pour une durée provisoire de deux semaines.

Mais le risque d’une pénurie de kérosène semble pour le moment écarté, et pour cause. Le ministère du Pétrole et des Energies annonce qu’un bateau contenant 18 kilotonnes (KT) de gasoil est arrivé mercredi au port de Dakar, sur commande de la Société africaine de raffinage (SAR).

Le déchargement des 18,5 KT de supercarburant de Total Energies est en cours. Dans un tweet publié sur son compte officiel, le ministère du Pétrole indique que la venue d’un autre navire commandé par Total Energies est confirmée pour vendredi avec à bord 31 KT.

Lundi dernier, la société de manutention de carburants aviation (SMCA) a alerté sur une indisponibilité de carburant à l’aéroport international Blaise Diagne (AIBD) pour une durée provisoire de 2 semaines. Mais le ministère du Pétrole, lors de son point de presse, avait rassuré en évoquant l’arrivée d’un bateau de carburant dans un délai maximum de 48 heures.

Le ministère du Pétrole et des Energies assure par ailleurs de la disponibilité dans les dépôts de molécules entrant dans la fabrication de produits pétroliers, malgré le contexte marqué par la « tension internationale » liée à la guerre en Ukraine.

Mardi, la ministre Sophie Gladima, en charge de ce secteur, a reconnu des tensions dans l’approvisionnement en hydrocarbures, mais a assuré que le pays n’est pas en rupture de produits pétroliers. Elle a souligné la nécessité de « rassurer les populations», ajoutant que le secteur du pétrole ’’n’a jamais » été en reste dans les actions engagées par le président de la République, Macky Sall, depuis le début de la crise provoquée par la guerre en Ukraine.

Selon Sophie Gladima, «à l’heure actuelle, des précautions ont été prises», surtout concernant l’approvisionnement du pays en kérosène. Elle signale qu’il y a « des méthodes de travail » entre les compagnies pour faire des échanges de produits, la distribution de carburant dans les stations de service relevant surtout d’un « problème d’accès ».

Plusieurs avions cloués au sol à l’Aibd

L’Aibd frappée par une pénurie de kérosène, plusieurs vols ont été annulés. Ceux de Brussels Airlines en provenance de Bruxelles et de Banjul, et celui de Luxair depuis le Luxembourg et d’AIR France n’ont pas pu décoller. Leurs avions étaient tous cloués sur le sol de l’AIBD depuis mercredi dernier. D’autres compagnies étrangères étaient obligées de faire escale dans d’autres pays, faute de Kérosène à l’’Aibd.

Il n’y avait que 2800 mètres cubes de kérosène restant destinés à l’Armée et à Air Sénégal. D’ailleurs, c’est l’une des rares compagnies qui a respecté ce mercredi, son planning de vol à l’AIBD.