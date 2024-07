Présidence de la SODAV: Ngoné Ndour réélu pour un 3e mandat

Partager Facebook

Ngoné Ndour, candidate à sa propre succession, a été réélue haut la main avec 33 voix, présidente du Conseil d’administration de la Sodav, lundi 1er juillet 2024. Elle devance largement son challenger Djiby Guissé, qui n’a obtenu que 3 voix.

L’élection du président du conseil d’administration (PCA) de la SODAV s’est tenue ce lundi 1er juillet 2024 dans les locaux de la société sénégalaise du droit d’auteur et droits voisins. Cela fait suite à une Assemblée Générale ordinaire de la Sodav, où 12 nouveaux membres ont fait leur entrée dans ledit conseil. Ses derniers qui sont au nombre de 36 membres dont 34 présents et 2 qui ont voté par procuration ont procédé, ce matin à l’élection du président du conseil d’administration de la Sodav. Sous la supervision d’un jury ,le vote a opposé deux candidats pour le poste de PCA. Il s’agit de Ngoné Ndour et de l’artiste Djiby Guissé.

Au terme du dépouillement, Mme Ngoné Ndour est sortie en tête avec 33 voix contre 3 pour Djiby Guissé. Réélue pour la troisième fois, Ngoné Ndour s’est réjouie de cette marque de confiance renouvelée sur sa modeste personne.

Le Syndicat national des artistes et professionnels de la culture (Synaprocs) a vivement contesté cette 3e réélection de Ngoné Ndour en tant que présidente du Conseil d’administration de la Sodav. Pour les membres du syndicat, ce mandat est un de trop. Des artistes affiliés au syndicat se sont rassemblés devant les locaux de la Sodav pour protester.