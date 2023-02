Présidentielle 2024: Idrissa Dia sonne la mobilisation pour Macky

Samedi dernier, le coordonnateur de la jeunesse républicaine de la commune de Démette, Idrissa Dia a mobilité les jeunes de sa localité pour aborder l’actualité politique, notamment les joutes présidentielles de 2024. D’après lui, les dates des élections sont connues au mois de février, sa commune reste la citadelle imprenable de Macky Sall en réaction avec l’opposition que ne tolère pas un 3ème mandat du président Macky Sall.

« Le compte à rebours est lancé pour les élections présidentielles le 25 février 2024, on lance le deuxième quinquennat au président de la République », informe Idrissa Dia autour des militants de l’APR en ces moments très tendus de l’actualité politique du pays avec l’opposant Ousmane Sonko. Et de reprendre : « À Démette, nous avons toutes les raisons de soutenir Macky Sall. Cette commune reste une bastion de Macky au nom de toutes les réalisations notées dans notre localité, je veux nommer l’Ile à Morphil. Pour preuve, l’Ile à Morphil de Démette était une crue rattachée à la Mauritanie mais, avec le désenclavement effectif de cette partie du Sénégal jadis oubliée, Démette est maintenant rattachée au Sénégal avec une route butinée de Ndioum à Démette. C’est à nous de rendre la monnaie à notre leader et de le soutenir. L’opposition n’a pas sa place dans cette localité. Ici à Podor, nous allons montrer au président qu’il peut compter sur la population ».

Citant autant de réalisation notamment pour fidéliser la population, il promet que Démette restera le titre foncier du président Macky Sall. Au passage, il remercie les autorités de la localité qui les soutiennent, notamment Mamadou Dia, le président du conseil départemental de Podor, Mamadou Elimane Dia, maire de la commune, Oumar Sow administrateur, les ministres Abdoulaye Daouda Diallo, Cheikh Oumar Hann.

À noter que Démette était le fief de l’ancien homme d’affaires Abdoulaye Elimane Dia, Kaladio, décédé il y a plus d’un an.