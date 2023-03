Présidentielle 2024: « Macky Sall est entrain de faire ses adieux » Arona Coumba Nd. Diouf

Des maires et anciens maires regroupés durant deux jours à Saly soutiennent la candidature à l’élection présidentielle de 2024, du ministre conseiller Arona Coumba Ndoffène Diouf.

Ce dernier estime que le président Macky Sall et la coalition Benno Bokk Yaakar (BBY) sont en chute libre. Et que sa conviction est que l’actuel chef de l’État ne se présentera pas lors de la prochaine élection.

« Macky Sall a épuisé ses deux mandats. Juridiquement il a le droit de se présenter. Donc, ce n’est pas une question d’une décision du Conseil Constitutionnel mais plutôt de morale et de décence. La morale nous interdit de nous dédire. Macky a fait une déclaration et tous les Sénégalais ont approuvé, il n’a pas le droit de décevoir, ni de se dédire. En 2012, il m’avait invité à le rejoindre pour combattre les deux mandats consécutifs de Abdoulaye Wade, comment donc pouvons-nous faire marche arrière et ravaler nos propos? », s’interroge Arona Coumba Ndoffène Diouf.

Ainsi, sa conviction est que le Président Macky Sall ne se présentera pas.

« Il est en train de faire ses adieux. Son temps est fini. Toutes les séries d’inauguration qu’il est en train de faire ne sont pas un hasard, il prépare sa retraite », assure Arona Coumba Ndoffène Diouf.