Présidentielle 2024: Serigne Khassim Mbacké « candidate » Macky, invite le camp du pouvoir à mouiller le maillot et flingue l’opposition

Chose promise, chose due. Au lendemain du Magal de Porokhane dédié à la Sainte mère de Cheikh Ahmadou Bamba Khadimou Rassoul, Serigne Khassim Mbacké sort du bois. Le petit-fils de Cheikh Mouhamadou Bachir Mbacké Ibn Serigne Touba explique son choix sur Macky: »Depuis 2012, j’ai choisi de cheminer avec le Président Macky. C’est un homme de grande valeur qui a un seul souci: pousser le Sénégal vers la réussite économique et social. Il le montre dans ses actes de tous les jours. La preuve, partout dans Dakar et à l’intérieur du pays, les chantiers pullulent. »Le marabout politicien de choisir le Président Macky comme candidat en 2024: »Les belles réalisations (routes, autoroutes, auto-ponts, forages,

universités, etc.)du régime en place font qu’on a encore besoin de son porte-étendard, en l’occurrence, le Président de la République Macky Sall. Dans tous les secteurs, on sent et ressent ses actions de haute portée sociale. La réception, ce week-end, d’un important lot de matériels agricoles le prouve. En plus, il est très respectueux de nos guides religieux. Voilà autant de raisons qui expliquent le choix que je porte sur lui pour la prochaine Présidentielle de 2024. Il doit rester au grand bonheur du peuple. Cependant, j’invite toute son équipe à se rapprocher davantage des populations pour identifier les besoins et y apporter des solutions idoines ».

Au finish, Serigne Khassim Mbacké de lancer de grosses pierres dans le jardin de l’opposition : »

L’opposition fait dans le bavardage inutile. C’est ça son jeu favori. Un Ousmane Sonko qui a maille à partir avec la justice veut manipuler les jeunes. Il est de très mauvaise foi et pactise au quotidien avec la violence. Heureusement, la jeunesse a bien compris son jeu. S’il n’a rien à se reprocher, qu’il aille se blanchir au lieu de chercher à leurrer l’opinion », lâche Serigne Khassim Mbacké.