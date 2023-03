Présidentielle de 2024: Cheikh Abdou Bara Dolly candidat

Les prochaines élections présidentielles connaissent ces derniers jours de nouvelles candidatures. En effet, il s’agit de Cheikh Abdou Bara Dolly qui vient de déclarer sa candidature pour 2024.

Le député réélu sous la bannière de l’inter-coalition Yewwi-Wallu a déclaré sa candidature pour la Présidentielle de 2024. Pour Cheikh Abdou Bara Dolly, le Président Macky Sall n’a pas droit à un troisième mandat.

Selon la source, l’ancien coordonnateur départemental du parti Bokk gis gis à Mbacké a exigé la libération immédiate de Serigne Assane Mbacké. Pour lui, le leader du mouvement appel 221 a été arrêté arbitrairement.

Le député qui avait déclaré sa candidature pour la présidentielle de 2024 en septembre 2022, se dit plus que déterminé à briguer le suffrage des Sénégalais. Cheikh Abdou Bara Dolly qui remplir toutes les conditions demandées pour être candidat. « Je maintiens ma candidature pour 2024. Je veux être le prochain président du Sénégal parce que d’abord rien ne m’empêche en termes d’âge, de probité et de parcours. Ensuite, il est temps qu’on donne le pays aux enfants de Daaras qui sont une frange très importante de la société. Cependant, on doit faire un congrès dans 4 mois à Mbacké. Là, les militants de mon mouvement décideront s’ils vont porter ma candidature ou si nous devons en accompagner un autre. Mais pour le moment je suis candidat », avait t-il déclaré.

A noter que Serigne Abdou Bara Dolly est membre de la coalition Wallu Sénégal porté par Abdoulaye WADE et qui milite pour la candidature de Karim WADE en 2024.