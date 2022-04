Présidentielle en France: Le taux de participation au second tour s’élève à 26,41 % à midi

Marine Le Pen ou Emmanuel Macron ? Près de 49 millions de Français sont appelés aux urnes dimanche pour le second tour de l’élection présidentielle. Le taux de participation à la mi-journée s’élève à 26,41 % presque deux points de moins qu’en 2027.

Les électeurs français se rendent aux urnes dimanche 24 avril pour le second tour de l’élection présidentielle, une revanche du duel de 2017 opposant Emmanuel Macron à Marine Le Pen. Après l’Outre-mer et l’étranger samedi, les bureaux de vote ont ouvert en France métropolitaine. Ils fermeront à 19 h, et à 20 h dans les grandes villes.

Le ministère de l’Intérieur a annoncé 26,41 % de participation à midi, presque deux points de moins qu’en 2017. Ce chiffre marque également un recul par rapport au deuxième tour des scrutins de 2012 (30,66 %) et 2007 (34,11 %), et tutoie celui de 2002 (26,19 %), quand Jean-Marie Le Pen (FN) affrontait Jacques Chirac (RPR). La participation est en revanche légèrement en hausse par rapport au premier tour il y a deux semaines (25,48 %).

Accompagné de son épouse, Brigitte Macron, le président sortant a longuement déambulé dans les rues de la station balnéaire avant de glisser son bulletin dans l’une en présence de Daniel Fasquelle, le maire de la ville et trésorier du parti Les Républicains.

Marine Le Pen a voté à 11 heures à Hénin-Beaumont, dans le Pas-de-Calais, au milieu d’une foule de supporters. La candidate est arrivée à pied au bureau de vote, prenant le temps d’un bain de foule, en compagnie du maire RN de la commune depuis 2014, Steeve Briois, et d’un adjoint de ce dernier, le député Bruno Bilde.

Elle a déposé son bulletin dans l’urne, souriante, devant les photographes. De nombreux journalistes étaient présents, dont des médias étrangers, alignés derrière les assesseurs.

Marine Le Pen devait déjeuner au domicile de Steeve Briois avant de repartir pour Paris en début d’après-midi. Elle doit ensuite se rendre vers 18 h 30 à la soirée électorale du RN.