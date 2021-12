Présidentielle Libyenne: Saïf Al-Islam bénéficie de soutiens à Dakar

C’est une candidature qui ne laisse indifférents ni les Libyens, ni la communauté internationale. Le fils de l’ancien dictateur Mouammar Kadhafi peut aussi compter sur «l’appel de Dakar». Après avoir vu son dossier rejeté, Saïf al-Islam avait fait appel et sa candidature a finalement été validée jeudi 2 décembre. Le fils de Kadhafi participera donc à l’élection présidentielle libyenne prévue le 24 décembre prochain.

Saïf Al-Islam Kadhafi bénéficie d’un soutien assez important de plusieurs tribus : sa propre tribu, mais aussi la tribu très importante, basée à l’Est, de sa mère. Mais il peut aussi compter sur « l’appel de Dakar » porté par un comité de soutien à sa candidature créé par un Sénégalais du nom de Yaya Diallo. En conférence de presse ce mercredi 8 décembre à la Maison de la presse Babacar Touré, il justifie son soutien : « la candidature de Saïf al Islam est une candidature de l’avenir, de l’espoir ».Pour ces élections, le Comité de soutien à la candidature de Seif Al Islam (CSIK) interpelle la communauté internationale pour des élections libres et transparentes. Le CSIK demande aux autorités de faire preuve d’impartialité dans ce scrutin au sortir duquel, il espère voir son candidat s’asseoir dans le fauteuil présidentiel.

Avocat au barreau de Paris, Me Nabil Fadli trouve l’appel de Dakar primordial « parce que la première volonté de tous, c’est que ces élections se passent dans un cadre qui garantisse que la parole des libyens soit entendue. »

« Le trait d’union entre les différents intervenants de ce jour, est qu’il permet l’expression d’un point de vue africain qui vous concerne directement puisque vous êtes impacté par le sort que connaît la Libye ces dernières dix années. En exprimant votre point de vue sur la candidature, vous êtes le relai d’une majorité silencieuse libyenne qui n’a pas cette possibilité d’exprimer son soutien à son candidat », poursuit l’avocat dont la candidature de Saïf al Islam Kadhafi ne laisse pas indifférent.

« Sa candidature a suscité beaucoup de débats, mais elle n’est plus tabou. Il était connu pour son souhait de réformer le régime de l’intérieur et de tourner le pays vers la modernité et l’ouverture », s’enthousiasme Me Fadli qui « salue la décision des tribunaux libyens » en faveur de la participation de Kadhafi fils au scrutin du 24 décembre prochain. Pour lui, c’est un signe très fort qu’ils ont apporté pour que les élections aient lieu dans les délais impartis.

Pour l’avenir de la Libye et de ses habitants, le conseiller spécial de M. Kadhafi a promis de soutenir la « quête d’unité et de stabilité ». Ainsi il, appelle « au rassemblement le plus large derrière » son candidat. « Le jeu des puissances étrangères n’a, en aucun cas, permis de faciliter la sortie de crise, bien au contraire ; chaque puissance étant trop occupée à défendre ses propres intérêts au détriment de ceux du peuple libyen. Ce n’est malheureusement pas la première fois que l’avenir de notre continent se joue à l’extérieur de ses frontières », a déploré Tayeb Benabdearrahmane, Conseiller spécial du Dr. Saïf al-Islam Kadhafi.

Il a également fait savoir « que jour après jour, la place de la candidature de Seif El-Islam Kadhafi tend à dépasser les clivages entre les autres prétendants. »

