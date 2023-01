Présidentielles 2024 : Macky Sall obligé de se prononcer avant le lancement des parrainages

A une année des présidentielles de 2024 et alors que d’intenses spéculations pèsent sur sa représentation, le président Macky Sall met le pied sur l’accélérateur. Lors du conseil des ministres du 4 janvier 2023, le chef de l’Etat au pouvoir depuis 2012 a pris des décisions qui confirment son obédience keynésienne de relance par la stimulation de la demande et par les grands travaux. Ainsi, à compter de janvier 2023, les bourses de sécurité familiale ont été revalorisées de 10.000 FCFA et portées à 35.000 FCFA (environ 53 euros) par trimestre aux familles ciblées.

Au moment où fleurissent les projets de candidatures à la présidentielle de 2024, le débat sur l’éventuelle participation du Président Macky Sall à la course devient de plus en plus animé. Le chef de l’État était attendu sur le sujet lors de son message de Nouvel An, mais il s’est gardé de dire s’il va briguer une troisième fois le suffrage des Sénégalais.

Ce silence irrite plusieurs acteurs de la scène politique et de la société civile. Ces derniers espéraient la fin du suspense le 31 décembre dernier. Déthié Fall ne fait pas partie du lot. Et pour cause. Selon lui, l’urgence est ailleurs. «Macky Sall n’a pas un génie propre, mais il a l’intelligence d’éviter les erreurs de ses prédécesseurs. Ce qui doit nous mobiliser ne doit pas être ce qu’il va dire, mais les actes qu’il pose contre les leaders de l’opposition et de la Société civile, et les citoyens épris de justice.»

Et de toute façon, signale le président du Parti républicain pour le progrès (PRP), Macky Sall ne peut pas éternellement éviter la question. La loi va l’obliger à sortir du bois au plus tard dans sept mois. «Dès le mois d’août, prédit Déthié Fall, on saura tout sur sa posture. Parce qu’il faudra aller chercher les parrainages conformément au Code électoral. À ce moment-là, nous saurons qui sera le candidat de Benno bokk yakaar.»