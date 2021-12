Prévu le 25 Décembre 2021: Luc Nicolaï reporte encore le choc Ama Baldé-Modou Lô

Initialement prévu le 25 décembre prochain, le combat Ama Baldé-Modou Lo a été reporté au 13 janvier 2022. La structure Luc Nicolaï and Co a fait l’annonce aujourd’hui, lors d’une conférence de presse après sa rencontre avec le CNG. Le promoteur et les managers des deux lutteurs sont tombés d’accord pour son ajournement.

Selon l’ancien lutteur Moustapha Guèye, membre de Luc Nicolaï and Co, une rallonge sur le cachet des lutteurs a été accordée par le promoteur.

Rappelons que le combat d’hier a été annulé sans verdict suite à la blessure de Papa Sow avant le combat suite une bagarre avec les supporters de Siteu, c’est l’après-combat qui est critique avec des séries d’agressions aux alentours de l’Arène Nationale.

La question de la sécurité après les combats se pose toujours et n’est pas encore réglée par le CNG et les autorités. Ce qui assombrit encore plus l’image de la lutte au Sénégal.