Prix des denrées, Dysfonctionnement du transports, Grève ….Bougane et ses compatriotes expriment leurs colères

Bougane Gueye s’est encore sur la situation du pays. Lui et sa Coalition « Gueum Sa Bopp » se sont prononcées sur les sujets saillants de l’actualité notamment sur la baisse des prix des denrées alimentaires, leurs mouvements de désaccord face aux récentes initiatives de déguerpissements des commerçants de Colobane, Petersen, Keur Massar, et Sandaga.

Dans un communiqué parvenu à la rédaction , la coalition » Geum Sa Boop » apporte son soutien aux détenus du Camp Pénal de Liberté 6. La Coalition Geum Sa Bopp exprime jusqu’à la dernière énergie son désaveu face aux récentes initiatives de déguerpissements perpétrées par le nouveau régime, ciblant les jeunes commerçants de Colobane, Petersen, Keur Massar, et Sandaga (Rokhou Disquettes).

Une décision qui selon cette organisation est dépourvue de mesures d’accompagnement et illustre une fois de plus la stigmatisation, la répression et le traitement arbitraire infligés aux marchands ambulants par les nouvelles autorités car cette jeunesse mérite d’être encadrée, organisée, formalisée et soutenue par l’État. Et c’est à l’État d’instaurer des conditions propices à l’emploi et à l’employabilité des jeunes, et non l’inverse.

Ayant pris connaissance de la mutinerie au Camp Pénal de Liberté 6, la coalition Geum Sa Bopp exprime sa solidarité envers les familles des détenus victimes de répression et appelle à des sanctions disciplinaires contre les responsables. Dans cette optique, la coalition exhorte l’Observatoire National des Lieux de Privation de Liberté à améliorer les conditions de détention et à veiller au respect des libertés fondamentales des personnes incarcérées.