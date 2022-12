Prix Macky Sall pour la recherche: Des universitaires maliens lauréats de la 2e édition

Le premier prix de la deuxième édition du prix Macky Sall pour la recherche a décernée, jeudi, a des professeurs chercheurs de l’Université de Bamako pour leur travail sur la ‘’pharmacopée et médecine traditionnelles africaines. Ils ont reçu leur prix des mains du chef de l’Etat, Macky Sall, jeudi, en marge de la cérémonie d’inauguration de l’université Ahmadou Mahtar Mbow, la deuxième université publique de Dakar, construite dans la nouvelle ville de Diamniadio.

Les lauréats font partie d’une plateforme de recherche et d’innovation portant sur la production et la commercialisation de médicaments à usage humain et vétérinaire, issus de la pharmacopée africaine.

“Un sujet d’actualité qui interpelle tous les décideurs”, a souligné le président Sall, en allusion à la recherche sur de nouveaux médicaments. Il estime que « le soutien à cette activité essentielle au progrès de l’humanité reste encore insuffisant dans nos pays”.

Dotée de 100 millions de francs CFA, la deuxième édition du prix Macky Sall pour la recherche vise à accompagner des projets fédérateurs, sur le thème général de la résilience des économies des pays de l’espace CAMES face aux crises internationales.

Le premier prix, d’un montant de 60 millions FCFA, est revenu à des chercheurs de l’université de Bamako, dirigée par le professeur Rokya Saganogo. Les deuxième (25 millions FCFA) et troisième prix (15 millions FCFA) ont été attribués à des chercheurs ivoiriens dont les travaux portent respectivement sur “Gouvernance et le Développement” et “Langues, Société, Culture et Civilisations.”

Le prix Macky Sall pour la recherche est organisé sous l’égide du CAMES, le Conseil africain et malgache pour l’enseignement supérieur. Il fait partie du Fonds Macky Sall pour la recherche (FMSR) qui bénéficie d’une subvention de 1 milliard de francs CFA que le président sénégalais a décidé de doubler, avec l’ambition de pérenniser la recherche. “Vu l’importance de ce projet, je double le montant du prix qui passe de deux milliards de francs CFA. J’instruis le ministre de l’Enseignement supérieur, Moussa Baldé, ainsi que le Premier ministre, Amadou Ba, pour que cet argent soit versé avant le mois d’avril”, a déclaré Macky Sall.

Les crédits alloués au Fonds Macky Sall pour la recherche (FMSR) sont logés dans un compte à terme dont les intérêts – 50 millions par an – ont permis jusqu’ici, au Cames d’organiser un agenda de deux ans pour organiser ce grand prix.