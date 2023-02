Procès Niang-Sonko : L’APR dénonce des « manipulations »

L’Alliance Pour la République s’est fendu d’un communiqué ce samedi 18 février pour se prononcer sur le renvoi du procès de diffamation opposant Ousmane Sonko à Mame Mbaye Niang. Selon le parti au pouvoir, le leader de Pastef est dans la manipulation et ne détient aucune preuve de ses allégations.

Les lieutenants du président Macky Sall comptent mener la guerre à Ousmane Sonko pour son procès de diffamation qui l’oppose à Mame Mbaye Niang. En effet, le parti présidentiel n’a pas du tout digéré les déclarations d’Ousmane Sonko après le renvoi du procès. Ainsi, selon eux, le maire de Ziguinchor est dans des affabulations « Attrait à la barre ce jeudi 16 février 2023 pour diffamation par le camarade Mame Mbaye Niang, Ousmane Sonko a été une fois pris en flagrant délit d’affabulations. Attendu sur les preuves qu’il dit détenir sur l’affaire PRODAC, il s’est comme à son habitude, réfugié derrière les robes de ses avocats afin de reporter la sentence de cette énième calomnie sciemment orchestrée », ont-ils déclaré. Ainsi, les partisans du régime en place estiment que le leader de Pastef a fait preuve de légèreté en déclarant avoir vu le rapport qui accable Mame Mbaye Niang sur le Web.

Pour eux, Ousmane Sonko doit présenter ses preuves devant le juge et arrêter ses « élucubrations ». C’est pour cette raison d’ailleurs qu’ils se disent être aux côtés du Ministre du tourisme « Face à cette irresponsabilité scabreuse, l’Alliance Pour la République (APR) témoigne tout son soutien au camarade Mame Mbaye Niang dans ce combat pour défendre son honneur », lit-on dans le communiqué. Ainsi, ce dossier ordinaire qui risque de prendre un tournant dangereux pour le Sénégal, tient à cœur la mouvance présidentielle si on s’en tient à leurs propos. C’est dans cette perspective que l’APR dénonce dans son communiqué « les tentatives de politisation de cette affaire ». Selon eux, Ousmane Sonko verse dans la « manipulation » notamment sur les évènements survenus sur la corniche ouest.

Toujours pour la mouvance présidentielle, le leader de Pastef et son clan sont aux antipodes de l’État de droit et des bonnes valeurs « Les nombreuses agressions contre l’État de droit par Ousmane Sonko et son clan, les menaces répétitives contre l’institution judiciaire, la provocation et la défiance érigées en stratégie sont inacceptables, inqualifiables et aux antipodes des valeurs qui fondent et fécondent notre vivre ensemble », ont-ils fait savoir. À cet effet, la majorité présidentielle demande à ses militants et sympathisants de ne pas se laisser distraire et d’occuper le terrain pour préparer l’élection présidentielle de 2024.

Pour rappel, Ousmane Sonko a dit détenir un rapport accablant Mame Mbaye Niang sur sa gestion de l’affaire PRODAC. C’est à la suite de cette déclaration que le Ministre du tourisme a décidé de traduire le maire de Ziguinchor devant la justice pour diffamation. Mais le procès a été deux fois renvoyé et la prochaine audience se tiendra le 16 mars prochain.

EL HADJI MODY DIOP

(stagiaire)