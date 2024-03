Processus Électoral : L’UE déploie une mission d’observation au Sénégal

Partager Facebook

L’Union Européenne (UE) a exprimé son soulagement suite à l’annonce de la tenue de l’élection présidentielle au Sénégal prévue pour le 24 mars prochain. Après des périodes d’incertitudes et de tensions, cette nouvelle marque un tournant décisif dans le paysage politique sénégalais. Nabila Massralli, porte-parole du service diplomatique européen, a souligné l’importance de ce moment pour la démocratie sénégalaise.

Elle a affirmé que « la démocratie et l’état de droit sénégalais, à travers les institutions qui en sont garantes, ont su démontrer une grande résilience et répondre aux aspirations du peuple sénégalais pour une élection rapide et transparente ». Elle a également encouragé tous les acteurs institutionnels, politiques et de la société civile à s’engager pour une campagne électorale pacifique et à œuvrer pour des élections crédibles et transparentes.

Dans la continuité de son engagement pour la démocratie et la transparence, l’UE a annoncé le déploiement d’une mission d’observation au Sénégal.

Cette mission aura pour but de suivre le déroulement de l’élection sur l’ensemble du territoire sénégalais, assurant ainsi une surveillance en temps réel des opérations électorales.

L’initiative de l’UE vise à soutenir le processus démocratique au Sénégal et à garantir que l’élection présidentielle se déroule dans les meilleures conditions possibles.