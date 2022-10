Production du Coton: Le nouveau ministre de l’Agriculture promet un soutien aux producteurs de Vélingara

Face aux problèmes dans le secteur de la production du Coton, le tout nouveau ministre de l’Agriculture, de l’Equipement rural et de la Souveraineté alimentaire, Aly Ngouille Ndiaye, a promis, a fait des promesses d’apporter des solutions aux préoccupations des producteurs de coton du département de Vélingara, dont les champs ont été ravagés par des insectes ravageurs.

Aly Ngouille Ndiaye s’entretenait avec des journalistes à l’issue de sa visite dans le plus grand champ de coton du département de Vélingara, à Wadiatoulaye, une localité de la commune de Linkering, en présence du gouverneur de la région de Kolda. Il dit être tombé ‘’dès la première semaine’’ de son arrivée au ministère, ’’sur la note d’alerte’’ informant ’’de la présence des Jassides, qui faisaient des ravages dans les champs’’.

’’C’est pourquoi nous avons jugé nécessaire d’effectuer ce déplacement pour venir constater les dégâts et rassurer les producteurs parce qu’avec la Sodefitex, l’Etat sera à leurs côtés et les accompagnera’’, a-t-il assuré. ’’Nous avons beaucoup de leviers sur lesquels on va agir parce que le coton est une culture qui est suivie de très près par la Sodefitex, mais également nous avons les banques et l’Etat qui interviennent sur le prix du coton’’, a dit le ministre.

Dans son discours, le ministre annonce que des dispositifs seront adaptés et que des solutions seront trouvées pour soulager les producteurs’’, a-t-il ajouté. Mamadou Saliou Baldé, l’un des plus grands producteurs de coton de la zone, a, de son côté, saisi cette occasion pour faire part à Aly Ngouille Ndiaye de ses ’’inquiétudes’’. Il a par ailleurs annoncé que cette année, il a emblavé 25 hectares de coton et comme d’habitude alors qu’il s’attendais à un rendement de 2 ,5 tonnes à l’hectare, mais avec l’arrivée de ces parasites, qui ont tout détruit, ces derniers risquent fort de ne rien récolter’’, a-t-il regretté.

’’C’est pourquoi, nous demandons à l’Etat de nous aider à éponger nos dettes et de nous appuyer davantage’’, a-t-il plaidé.