Production industrielle en mars 2021 : Une hausse de 20,2%

Une bonification de la production industrielle : En mars 2021, elle s’est accrue de 20,2%, relativement à celle de la même période de l’année dernière. «Cette évolution est attribuable à la performance notée dans les industries extractives de 40,6%, manufacturières 19,7% et environnementales 12,1%», selon le dernier Indice harmonisé de la production industrielle (Ihpi) du mois de mars.

La progression des industries extractives «s’explique par l’augmentation de la production des minerais métalliques estimée à 50,7% et la bonne tenue de l’activité des autres industries extractives caractérisée par un bond de 25,9%. En outre, la production totale au cours du premier trimestre de 2021 a progressé de 40,7%, comparativement à celle de la période correspondante de 2020». La hausse notée dans les industries manufacturières «est consécutive à l’augmentation de la production des industries de fabrication de produits métallurgiques et de fonderie, ouvrages en métaux de 126,0%, de produits textiles et articles d’habillement 37,4%, de matériaux minéraux 9,5%, de produits agro-alimentaires 11,2%, du cuir travaillé et articles de voyage, chaussures, de papier et carton 6,7% et de produits du raffinage et de la cokéfaction 3,3%».

Toutefois, note le document, «cette croissance de la production manufacturière a été notamment jugulée par la contre-performance notée dans la fabrication de produits chimiques, pharmaceutiques, du travail du caoutchouc et du plastique de 20,9%. Le relèvement de la production agro-alimentaire est principalement lié à la hausse notée dans la fabrication de produits alimentaires évalué à 12,5% et de produits à base de tabac, 8,5%».

La baisse de 20,9% notée dans l’activité de production chimique, pharmaceutique, du travail du caoutchouc et du plastique «est en liaison avec le recul de l’activité de fabrication des produits chimiques de 36,1%. Au premier trimestre de 2021, la production des industries manufacturières a progressé de 12%, comparativement à son niveau de la période correspondante de 2020».

S’agissant de la hausse des industries environnementales, elle «est imputable à la performance observée dans l’activité de collecte, traitement et élimination de déchets estimée à 12,6% sur la période sous revue. Par ailleurs, au premier trimestre 2021, la production des industries environnementales a augmenté de 9,4% comparée à celle de la même période en 2020».

En revanche, souligne l’Ansd, «la production d’électricité, gaz et eau s’est repliée de 2,7% sur la période sous revue. Ce fléchissement est essentiellement lié à la baisse de la production d’électricité et de gaz de 8%. Cependant, il est amoindri par la bonne tenue de l’activité de production d’eau caractérisée par un progrès de 20,9%».

Sur le premier trimestre 2021, «la production d’électricité, gaz et eau s’est redressée de 2,2% par rapport à son niveau de la période correspondante en 2020».

Au premier trimestre de 2021, la production industrielle a progressé de 14,7% par rapport à la période correspondante de 2020.

Par ailleurs, «l’activité d’égrenage de coton s’est fortement accrue de 180% sur la période sous revue. Elle s’est également bonifiée de 26,4% au premier trimestre 2021 comparativement à celui de 2020».